Аргентинец Авила из Уэски роскошно забил с разворота и принес ничью в матче с Атлетиком

Нападающий Уэски Эсекиель Авила феноменальным голом в конце поединка против Атлетика из Бильбао обеспечил "сине-гранатовым" выездную ничью.

Уэска спаслась от поражения на Сан-Мамесе, проигрывая по ходу матча 0:2 местному Атлетику.

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На 71-й минуте Мирамон сократил разрыв в счете, а за три минуты до окончания основного времени настоящий шедевр создал Авила. Аргентинец получил пас от Мелеро, подработал мяч и классно с разворота отправил его в левую "девятку".