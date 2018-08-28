toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ДИНАМО КИЕВ - АЯКС ЛИГА ЧЕМПИОНОВ АНДРЕЙ ЛУНИН

Аргентинец Авила из Уэски роскошно забил с разворота и принес ничью в матче с Атлетиком

13:53 43 Читати українською
Аргентинец Авила из Уэски роскошно забил с разворота и принес ничью в матче с Атлетиком
Атлетик – Уэска / твиттер Уэски

Нападающий Уэски Эсекиель Авила феноменальным голом в конце поединка против Атлетика из Бильбао обеспечил "сине-гранатовым" выездную ничью.

Уэска спаслась от поражения на Сан-Мамесе, проигрывая по ходу матча 0:2 местному Атлетику.

Сельта одолела Леванте на выезде, Уэска неожиданно отобрала очки у Атлетика

На 71-й минуте Мирамон сократил разрыв в счете, а за три минуты до окончания основного времени настоящий шедевр создал Авила. Аргентинец получил пас от Мелеро, подработал мяч и классно с разворота отправил его в левую "девятку".

Источник: MEGOGO
Испания2 турСан Мамес (Бильбао)

Атлетик - Уэска: Понедельник 27 августа 2018

Атлетик
Матч окончен
2 : 2
Уэска
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Видеоновости Испания Атлетик - Уэска Уэска Уэска Эсекиель Авила Эсекиель Авила
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
28
мин
Динамо Киев
22:00
Аякс
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук