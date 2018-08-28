Сельта одолела Леванте на выезде, Уэска неожиданно отобрала очки у Атлетика

В Примере тур 2-й завершался матчами, которые ну очень трудно назвать центральными. И интриги в них должно быть минимум.

Сельта, хотя и играла на выезде, однако в игре с Леванте была фаворитом, поэтому единственное, что смогли лягушонки – гол престижа с пенальти.

А на Сан-Мамес произошло чудо – Атлетик не сумел получить три пункта в матче с новичком испанского элитного дивизиона, который смог отыграть у команды, ни разу не вылеталвшей из Примеры, два гола.

Испания. 2 тур. 2018/2019

Леванте – Сельта – 1: 2

Голы: Моралес, 78 (пен) – Систо, 10 Макси Гомес, 35

Атлетик – Уэска ​​– 2: 2

Голы: Сусаета, 47, Берчиче, 63 – Мирамон, 71, Авила, 87