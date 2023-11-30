"Сине-желтые" узнали свое расположение среди всех сборных мира.

ФИФА на своем сайте представила обновленный рейтинг сборных после ноябрьских матчей. Украина сохранила в нем прежнюю позицию и находится на 22-й строчке (как и в октябрьской вариации).

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Напомним, после публикации предыдущего топа команда Сергея Реброва провела всего одну игру – матч квалификации Евро-2024 против Италии (1:1).

К слову, соперники "сине-желтых" в плей-офф отбора на чемпионате Европы занимают следующие места:

– Босния и Герцеговина – 69 (-6 по сравнению с предыдущим рейтингом)

– Израиль – 75 (-4)

– Исландия – 71 (-4).

В борьбе за выход на Евро-2024 Реброва и Ко ждет поединок с Боснию и Герцеговиной. В случае успеха в решающем матче украинцы встретятся с победителем дуэли Израиль – Исландия. Раунд плей-офф состоит из одного матча на стадиях полуфинала и финала. Поединки запланированы на 21 и 26 марта.

Результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024 – Украина получила соперников, лучший путь из возможных