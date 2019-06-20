Аргентина – Парагвай – 1:1 – видео голов и обзор матча

Аргентина сыграла вничью с Парагваем во втором туре группы В на Копа Америка-2019. Смотрите видео голов и обзор игры Аргентина – Парагвай.

Копа Америка. Группа В, 2 тур

Аргентина – Парагвай – 1:1

Голы: Месси, 57 (пен.) – Санчес, 37

Незабитый пенальти: Дерлис, 62

Копа Америка: Аргентина не сумела переиграть Парагвай – еще одно фиаско Месси и Ко

Сборная Аргентины вновь неприятно удивила болельщиков на Копа Америка. После поражения от Колумбии в 1 туре подопечные Лионеля Скалони встретились с более скромным Парагваем. Уже в первом тайме Ричард Санчес открыл счет во встрече, а "альбиселестес" смогли отыграться после перерыва лишь благодаря реализованному пенальти Лионеля Месси. Через 5 минут экс-игрок Динамо Дерлис Гонсалес мог принести победу своей команде, но не реализовал 11-метровый удар.

1 очко после двух туров – такое достижение имеет сборная Аргентины. У Парагвая на 1 пункт больше.