Аргентина обнародовала заявку на чемпионат мира – есть серьезная потеря
Наставник аргентинцев Лионель Скалони сделал окончательный выбор состава для выступлений в Катаре.
Заявка из 26 игроков появилась на официальном сайте и в соцсетях AFA. Среди потерь можно выделить хавбека Вильярреала Джованни Ло Чельсо, который получил травму.
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Вратари: Эмилиано Мартинес (Астон Вилла), Франко Армани (Ривер Плейт), Херонимо Рульи (Вильяреал);
Защитники: Науэль Молина (Атлетико Мадрид), Гонсало Монтиель (Севилья), Кристиан Ромеро (Тоттенхэм), Герман Песселья (Бетис), Николас Отаменди (Бенфика), Лисандро Мартинес (Манчестер Юнайтед), Маркос Акунья (Севилья), Хуан Фойт (Вильяреал);
Полузащитники: Родриго де Пауль (Атлетико Мадрид), Леандро Паредес (Ювентус), Алексис МакАллистер (Брайтон), Гвидо Родригес (Бетис), Алехандро Гомес (Севилья), Энцо Фернандес (Бенфика), Эсекиель Паласиос (Байер), Анхель Ди Мария (Ювентус);
Нападающие: Лаутаро Мартинес (Интер), Хулиан Альварес (Манчестер Сити), Николас Гонсалес (Фиорентина), Хоакин Корреа (Интер), Пауло Дибала (Рома), Лионель Месси (ПСЖ).
Напомним, сборная Аргентины попала в группу С с Польшей, Саудовской Аравией и Мексикой. "Альбиселестес" начнет свой путь 22 ноября матчем против саудитов.
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