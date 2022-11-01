Букмекери називають головним фаворитом на звання найкращого бомбардира Харрі Кейна. Конкуренція у нього буде чимала – Кіліан Мбаппе, Карім Бензема, Кріштіану Роналду, Ліонель Мессі та Неймар. Більш детально про все – у відео від Футбол 24.

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