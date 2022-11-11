Аргентина оприлюднила заявку на чемпіонат світу – є серйозна втрата
Наставник аргентинців Ліонель Скалоні зробив остаточний вибір складу для виступів у Катарі.
Заявка з 26 гравців з'явилася на офіційному сайті та у соцмережах AFA. Серед втрат можна виділити хавбека Вільяреала Джованні Ло Чельсо, який зазнав травми.
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Воротарі: Еміліано Мартінес (Астон Вілла), Франко Армані (Рівер Плейт), Херонімо Рульї (Вільяреал);
Захисники: Науель Моліна (Атлетіко Мадрид), Гонсало Монтіель (Севілья), Крістіан Ромеро (Тоттенхем), Герман Песселья (Бетіс), Ніколас Отаменді (Бенфіка), Лісандро Мартінес (Манчестер Юнайтед), Маркос Акунья (Севілья), Ніколас Тальяфіко (Ліон), Хуан Фойт (Вільяреал);
Півзахисники: Родріго де Пауль (Атлетіко Мадрид), Леандро Паредес (Ювентус), Алексіс МакАллістер (Брайтон), Гвідо Родрігес (Бетіс), Алехандро Гомес (Севілья), Енцо Фернандес (Бенфіка), Есекієль Паласіос (Байєр), Анхель Ді Марія (Ювентус);
Нападники: Лаутаро Мартінес (Інтер), Хуліан Альварес (Манчестер Сіті), Ніколас Гонсалес (Фіорентина), Хоакін Корреа (Інтер), Пауло Дибала (Рома), Ліонель Мессі (ПСЖ).
Нагадаємо, збірна Аргентини потрапила в групу С з Польщею, Саудівською Аравією та Мексикою. "Альбіселестес" розпочнуть свій шлях 22 листопада матчем проти саудитів.
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