Главный тренер сборной Испании Луис Энрике выбрал 26 игроков, которые будут защищать цвет своей страны на ЧМ-2022 – не обошлось без сенсаций.

Луис Энрике назвал игроков, которые уедут в Катар, сообщает Marca. В заявке сборной Испании не нашлось места нескольким звездным исполнителям, в том числе двум звездам Челси – Кепи Аррисабалаге и Марку Кукурелье, защитнику ПСЖ Серхио Рамосу и хавбеку Ливерпуля Тьягу Алькантаре.

ЧМ-2022: травмированный Мане попал в заявку Сенегала на Мундиаль

Голкиперы: Симон, Роберт Санчес, Райя.

Защитники: Карвахаль, Аспиликуэта, Эрик Гарсия, Гильямон, Пау Торрес, Ляпорт, Альба, Гайя.

Полузащитники: Бускетс, Родри, Гави, Солер, Маркос Льоренте, Педри, Коке.

Нападающие: Ферран Торрес, Сарабия, Йереми Пина, Мората, Асенсио, Нико Уильямс, Фати, Ольмо.

К слову, Испания попала в группу E, где соперниками станут Япония, Коста-Рика и Германия. Стартовый матч "Фурии Рохи" состоится 23 ноября против Коста-Рики, начало в 18:00.

Холанд, Мудрик, Салах – сборная игроков, которые пропустят чемпионат мира в Катаре