Главный тренер "Альбиселесте" Лионель Скалони определился с игроками, которые сыграют в ближайших встречах.

В список Скалони попали 35 футболистов, сообщает официальный твиттер сборной Аргентины. В списке есть все лидеры команды.

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Вратари: Эмилиано Мартинес, Херонимо Рульи, Франко Армани.

Защитники: Науэль Молина, Гонсало Монтиель, Неуэн Перес, Херман Пессель, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Лисандро Мартинес, Маркос Акунья, Николас Тальяфико, Хуан Фойт.

Полузащитники: Родриго Де Пауль, Леандро Паредес, Алексис Мак Аллистер, Факундо Буонанотте, Гвидо Родригес, Лаутаро Бланко, Папу Гомес, Энцо Фернандес, Эсекиель Паласиос, Максимо Перроне, Тьяго Альмада, Джованни Ло Чельсо, Эмилиано Буендиа, Валентин Карбони.

Нападающие: Анхель Ди Мария, Анхель Корреа, Лаутаро Мартинес, Хулиан Альварес, Николас Гонсалес, Пауло Дибала, Алехандро Гарначо, Лионель Месси.

#SelecciónMayor Lista de convocados para los dos amistosos ante Panamá y Curazao



¡Qué placer verte otra vez! pic.twitter.com/dffcxNtQLY — Selección Argentina (@Argentina) March 3, 2023

Напомним, что сборная Аргентины запланировала провести два товарищеских матча. 23 марта подопечные Скалони сыграют против Панамы, а 28 марта – против Кюрасао.

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