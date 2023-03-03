Головний тренер "Альбіселесте" Ліонель Скалоні визначився з гравцями, які зіграють в найближчих зустрічах.

До списку Скалоні потрапили 35 футболістів, про це повідомляє офіційний твіттер збірної Аргентини. У списку присутні всі лідери команди.

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Воротарі: Еміліано Мартінес, Херонімо Рульї, Франко Армані.

Захисники: Науель Моліна, Гонсало Монтіель, Неуен Перес, Херман Песселья, Крістіан Ромеро, Ніколас Отаменді, Лісандро Мартінес, Маркос Акунья, Ніколас Тальяфіко, Хуан Фойт.

Півзахисники: Родріго Де Пауль, Леандро Паредес, Алексіс Мак Аллістер, Факундо Буонанотте, Гвідо Родрігес, Лаутаро Бланко, Папу Гомес, Енцо Фернандес, Есекієль Паласіос, Максімо Перроне, Тьяго Альмада, Джованні Ло Чельсо, Еміліано Буендіа, Валентин Карбоні.

Нападники: Анхель Ді Марія, Анхель Корреа, Лаутаро Мартінес, Хуліан Альварес, Ніколас Гонсалес, Пауло Дибала, Алехандро Гарначо, Ліонель Мессі.

#SelecciónMayor Lista de convocados para los dos amistosos ante Panamá y Curazao



¡Qué placer verte otra vez! pic.twitter.com/dffcxNtQLY — Selección Argentina (@Argentina) March 3, 2023

Нагадаємо, що збірна Аргентини запланувала провести два товариських матчі. 23 березня підопічні Скалоні зіграють проти Панами, а 28 березня – проти Кюрасао.

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