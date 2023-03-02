Лионель Месси организовал щедрую акцию для товарищей, с которыми выиграл чемпионат мира 2022 года.

Капитан сборной Аргентины заказал 35 золотых iPhone14, украшенных 24-каратными драгоценностями, сообщает The Sun.

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Месси захотел порадовать 25 партнеров и персонал, с которыми ковал третий титул чемпиона для родины. Это была пятая и, наверняка, последняя попытка 35-летнего Лео выиграть золото Мундиаля. Аргентинцам это удалось, а нападающий ПСЖ еще прочнее закрепился в пантеоне футбольных легенд.

Партия драгоценных смартфонов обошлась Месси в 175 тысяч фунтов (менее его дневной зарплаты). На подарках выгравировали фамилии, номера футболистов и эмблему Аргентинской футбольной ассоциации.

Leo Messi has gifted 35 golden iPhone 14s to the entire World Cup-winning Argentina squad and staff ? pic.twitter.com/AzDljHqz0I — MC (@CrewsMat10) March 2, 2023

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