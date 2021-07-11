Збірні Аргентини і Бразилії зустрічалися у фіналі Копа Амеріка-2021. Дивіться відео гола та огляд найцікавіших моментів зустрічі на "Футбол 24".

Копа Амеріка-2021, фінал

Аргентина – Бразилія – 1:0

Гол: Ді Марія, 22

Старт видався небагатим на атаки, а тому гола вболівальники чекали 22 хвилини. Де Пауль елегантним пасом відрізав оборону, а Ді Марія, прийнявши м'яч, не менш ефектно перекинув Едерсона. Гол зумів додати емоцій фіналу.

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Одразу по перерві Бразилія погнала відігруватись. Моменти для взяття воріт мали Рішарлісон, Пакета, Габріель, Даніло, але "альбіселесте" рятували оборона, кіпер та неточність бразильців.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував тріумф Аргентини з рахунком 1:0 – перша велика перемога команди з 1993 року. Також це дебютний серйозний трофей у футболці збірної для Ліонеля Мессі.