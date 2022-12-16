Наставник "Ле Блё" Дидье Дешам столкнулся с кадровыми трудностями незадолго до финала чемпионата мира против Аргентины. Трое игроков подхватили грипп, двое получили травмы.

Два центральных защитника Ибрагима Конате и Рафаэль Варан, левый защитник Тео Эрнандес, опорник Орельен Чуамени и вингер Кингсли Коман пропустили сегодняшнюю тренировку сборной Франции. Об этом информирует L'Equipe.

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За два дня до финала ЧМ-2022 трое игроков "Ле Блё" – Варан, Конате и Коман – подхватили грипп, от которого ранее пострадали Адриен Рабьо и Дайот Упамекано. В то же время Эрнандес и Чуамени выбыли из-за ушиба колена и ушиба бедра соответственно.

Финал ЧМ между Францией и Аргентиной состоится 18 декабря.

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