Два центральні захисники Ібрагіма Конате та Рафаель Варан, лівий захисник Тео Ернандес, опорник Орельєн Чуамені та вінгер Кінгслі Коман пропустили сьогоднішнє тренування збірної Франції. Про це повідомляє L'Equipe.

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За два дні до фіналу ЧС-2022 троє гравців "Ле Бльо" – Варан, Конате та Коман – підхопили грип, від якого раніше постраждали Адріен Рабйо та Дайот Упамекано. У той же час Ернандес і Чуамені вибули через забиття коліна та забиття стегна відповідно.

Фінал ЧС між Францією та Аргентиною відбудеться 18 грудня.

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