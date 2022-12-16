Аргентина – Франція: Дешам ризикує втратити одразу 5 гравців на фінал ЧС-2022
Два центральні захисники Ібрагіма Конате та Рафаель Варан, лівий захисник Тео Ернандес, опорник Орельєн Чуамені та вінгер Кінгслі Коман пропустили сьогоднішнє тренування збірної Франції. Про це повідомляє L'Equipe.
У Бензема складні стосунки з гравцями збірної Франції – Дешам образився на зірку Реала
За два дні до фіналу ЧС-2022 троє гравців "Ле Бльо" – Варан, Конате та Коман – підхопили грип, від якого раніше постраждали Адріен Рабйо та Дайот Упамекано. У той же час Ернандес і Чуамені вибули через забиття коліна та забиття стегна відповідно.
Фінал ЧС між Францією та Аргентиною відбудеться 18 грудня.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter