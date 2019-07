Аргентина – Чили: Месси удален с поля после брутальной потасовки с Меделем – странное решение арбитра

На 37 минуте поединка между Аргентиной и Чили Лионель Месси вел борьбу против Гари Меделя у ворот Ариаса. Аргентинец подтолкнул игрока Бешикташа в спину, на что капитан сборной Чили начал провоцировать Месси, толкая его в грудь.

Аргентина – Чили: Агуэро забил необычный гол после молниеносного розыгрыша штрафного от Месси

Главный арбитр матча принял радикальное решение и сразу удалил обоих футболистов. Капитаны команд еще долго спорили с рефери, но тот не изменил вердикт.

К слову, после первого тайма счет в поединке за третье место на Копа Америка 2:0 в пользу Аргентины. Голами отметились Агуэро и Дибала.

A bit of mess in The Chile Argentina #CopaAmerica 3rd place game. Messi sent off with a red card



