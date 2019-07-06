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Аргентина – Чили: Месси удален с поля после брутальной потасовки с Меделем – странное решение арбитра

6 июля 23:09 292 Читати українською
Аргентина – Чили: Месси удален с поля после брутальной потасовки с Меделем – странное решение арбитра
Аргентина – Чили / Соцсети

В поединке за третье место на Копа Америка между Аргентиной и Чили главный арбитр матча удалил капитанов обеих команд.

12’ Серхио Агуэро
22’ Пауло Дибала
41’ Лионель Месси
 
Гари Медель 41’
Артуро Видаль 59’
12’ Серхио Агуэро
22’ Пауло Дибала
41’ Гари Медель
41’ Лионель Месси
59’ Артуро Видаль

На 37 минуте поединка между Аргентиной и Чили Лионель Месси вел борьбу против Гари Меделя у ворот Ариаса. Аргентинец подтолкнул игрока Бешикташа в спину, на что капитан сборной Чили начал провоцировать Месси, толкая его в грудь.

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Главный арбитр матча принял радикальное решение и сразу удалил обоих футболистов. Капитаны команд еще долго спорили с рефери, но тот не изменил вердикт.

К слову, после первого тайма счет в поединке за третье место на Копа Америка 2:0 в пользу Аргентины. Голами отметились Агуэро и Дибала.

Аргентина – Чилі: онлайн-трансляція матчу за третє місце Копа Амеріка-2019

blog_ava
Аргентина – Чили: онлайн-трансляция матча за третье место Копа Америка-2019
6 июля
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Теги
Мир Аргентина - Чили Чили Чили Копа Америка-2019 Аргентина Аргентина Копа Америка Видеоновости Копа Америка-2019 Лионель Месси Лионель Месси Гари Медель Гари Медель
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