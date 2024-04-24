Любой клуб АПЛ предпочитает, чтобы его игроки не становились фигурантами скандалов за пределами футбольного поля.

Вчера (23 апреля) издание The Sun взорвалось новостью об аресте двух 19-летних игроков, выступающих за одну команду в АПЛ. Они якобы причастны к изнасилованию, которое произошло в пятницу (19 апреля).

Двое игроков АПЛ арестованы – их обвиняют в изнасиловании и подстрекательстве

В сети начали распространяться слухи, что подозреваемые представляют Вулверхэмптон. Напомним, в составе "волков" играет этнический украинец Макс Килман. Впрочем, клуб решил сделать публичное заявление и не дать шансов злым языкам пятнать свою репутацию.

"Вчера опубликовали газетную статью, которая спровоцировала неуместные онлайн-спекуляции в отношении двух человек, которые, вероятно, находятся под полицейским расследованием. Обычно мы не комментируем текущие дела полиции. Впрочем, чтобы защитить благополучие наших молодых игроков, мы считаем необходимым подтвердить, что обвинения не касаются никого из Вулверхэмптона", – заверила пресс-служба клуба.

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