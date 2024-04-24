Будь-який клуб АПЛ воліє, щоб його гравці не ставали фігурантами скандалів за межами футбольного поля.

Вчора (23 квітня) видання The Sun вибухнуло новиною про арешт двох 19-річних гравців, які виступають за одну команду в АПЛ. Вони нібито причетні до зґвалтування, яке сталося у п'ятницю (19 квітня).

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У мережі почали ширитися чутки, що підозрювані представляють Вулверхемптон. Нагадаємо, у складі "вовків" грає етнічний українець Макс Кілман. Втім, клуб вирішив зробити публічну заяву і не дати шансів злим язикам плямувати свою репутацію.

"Вчора опублікували газетну статтю, яка спровокувала недоречні онлайн-спекуляції щодо двох осіб, які, ймовірно, перебувають під поліцейським розслідуванням. Зазвичай ми не коментуємо поточні справи поліції. Втім, щоб захистити благополуччя наших молодих гравців, ми вважаємо за необхідне підтвердити, що звинувачення не стосуються нікого з Вулверхемптона", – запевнила прес-служба клубу.

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