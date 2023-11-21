Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти проанализировал эпизод с пенальти в конце матча против сборной Украины в отборе к Евро-2024.

"Кристанте поставил ногу вплотную к ноге Мудрика, сбоку, но не собирался наступать на нее.

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Михаил в тот момент уже, он пытался найти контакт, а потом упал. Кристанте отвел ногу в сторону, он не сделал касание", – цитирует Лучано Спаллетти Tuttomercatoweb.

Напомним, в конце матча украинский вингер упал в штрафной площадке. Арбитр встречи решил, что оснований для назначения пенальти нет. Игра закончилась вничью 0:0.

Сборная Украины в итоге не вышла из группы, впрочем, не потеряла шансы попасть на Евро-2024. Команда Реброва попробует свои силы в плей-офф Лиги Наций.

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