Украинская ассоциация футбола применила дисциплинарные санкции к судьям, которые общались на негосударственном языке во время поединков 15-го тура УПЛ.

По обращению Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кремня Украинская ассоциация футбола применила дисциплинарные санкции в виде предупреждения к судьям, которые использовали негосударственный язык во время футбольных матчей 15-го тура Украинской Премьер-Лиги, сообщает официальный сайт Омбудсмена.

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В ассоциации также сообщили, что председатель Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи жестко предостерег арбитров УПЛ, ассистентов арбитров и наблюдателей арбитража УПЛ о недопустимости использования негосударственного языка на футбольных матчах и в очередной раз предупредил о необходимости строгого соблюдения языкового законодательства.

"В случае несоблюдения требований и положений, указанных в письме Уполномоченного по защите государственного языка, Комитет будет вынужден применять к нарушителям, кроме санкций и штрафов, предусмотренных законодательством, собственные дисциплинарные меры, в том числе в виде временного отстранения от проведения матчей и направления соответствующего заявления в Комитет Этики и Честной игры УАФ", – подчеркнул Лучано Лучи.

Напомним, согласно частям первой и второй статьями 34 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" спортивные мероприятия, в том числе международные, проводятся в Украине на государственном языке. Специальные иноязычные термины, употребляемые в отдельных видах спорта, могут использоваться без перевода. Информационные и другие объявления во время проведения спортивного мероприятия выполняются на государственном языке. Во время международных мероприятий такие объявления могут дублироваться на других языках.

Добавим, что имена наказанных арбитров, так и санкции, которые к ним применили, в сообщении так и не раскрыли.

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