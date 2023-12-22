Українська асоціація футболу застосувала дисциплінарні санкції до суддів, які спілкувались недержавною мовою під час поєдинків 15-го туру УПЛ.

За зверненням Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя Українська асоціація футболу застосувала дисциплінарні санкції у вигляді попередження до суддів, які використовували недержавну мову під час футбольних матчів 15-го туру Української Прем’єр-Ліги, повідомляє офіційний сайт Омбудсмена.

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В асоціації також повідомили, що голова Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі жорстко застеріг арбітрів УПЛ, асистентів арбітрів та спостерігачів арбітражу УПЛ щодо неприпустимості використання недержавної мови на футбольних матчах та вкотре попередив про необхідність суворого дотримання мовного законодавства.

"У випадку недотримання вимог та положень, зазначених у листі Уповноваженого із захисту державної мови, Комітет буде змушений застосовувати до порушників, окрім санкцій і штрафів, передбачених законодавством, власні дисциплінарні заходи, в тому числі у вигляді тимчасового відсторонення від проведення матчів та направлення відповідної заяви до Комітету Етики та Чесної гри УАФ", – підкреслив Лучано Лучі.

Нагадаємо, згідно з частинами першою та другою статтями 34 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" спортивні заходи, у тому числі міжнародні, проводяться в Україні державною мовою. Спеціальні іншомовні терміни, що вживаються в окремих видах спорту, можуть використовуватися без перекладу. Інформаційні та інші оголошення під час проведення спортивного заходу виконуються державною мовою. Під час міжнародних заходів такі оголошення можуть дублюватися іншими мовами.

Додамо, що імена покараних арбітрів, так і санкції, які до них застосували, у повідомленні так і не розкрили.

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