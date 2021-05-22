В матче 5-го тура Кубка Либертадорес между парагвайской Олимпией и бразильским Интернасьоналем возник забавный эпизод с участием экс-звезды Шахтера Тайсона.

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В одном из моментов капитан "красных" подошел к Луису Касересу, бурно что-то объясняя, и едва коснулся соперника. Полузащитник Олимпии после нескольких секунд паузы показательно упал на газон, демонстрируя, что Тайсон толкнул его. Цирковой трюк игрока вызвал смех даже у главного арбитра поединка Нестора Питана, который наградил комендианта "горчичником".

К слову, Интернасьональ одержал минимальную победу над Олимпией, забив в конце встречи и после 5-ти туров лидирует в своей группе с 9-ю пунктами.

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