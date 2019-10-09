Арбитр скандального матча Колос – Динамо назначен на матч Первой лиги

Главный арбитр матча 10-го тура УПЛ Колос - Динамо (0:4) Андрей Коваленко будет работать на матче Первой лиги.

Он назначен на матч 13-го тура Черноморец – Металлист 1925, который состоится 12-го октября в Одессе, передает сайт комитета арбитров УАФ.

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Ранее он работал на встрече Колос – Динамо (0:4), в которой назначил пенальти в ворота хозяев за игру головой в своей штрафной площадке. В этом матче Коваленко назначил три пенальти в ворота Колоса, а также показал красные карточки Максиму Максименко и Владимиру Шепелеву.

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