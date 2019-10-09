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Арбитр скандального матча Колос – Динамо назначен на матч Первой лиги

15:59 90 Читати українською
Арбитр скандального матча Колос – Динамо назначен на матч Первой лиги
Андрей Коваленко / УАФ

Главный арбитр матча 10-го тура УПЛ Колос - Динамо (0:4) Андрей Коваленко будет работать на матче Первой лиги.

55’ Максим Максименко
 
Владимир Шепелев 49’
Виктор Цыганков 56’
Артем Беседин 66’
Артем Беседин 81’
Беньямин Вербич 90+6’
49’ Владимир Шепелев
55’ Максим Максименко
56’ Виктор Цыганков
66’ Артем Беседин
81’ Артем Беседин
90+6’ Беньямин Вербич

Он назначен на матч 13-го тура Черноморец – Металлист 1925, который состоится 12-го октября в Одессе, передает сайт комитета арбитров УАФ.

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Ранее он работал на встрече Колос – Динамо (0:4), в которой назначил пенальти в ворота хозяев за игру головой в своей штрафной площадке. В этом матче Коваленко назначил три пенальти в ворота Колоса, а также показал красные карточки Максиму Максименко и Владимиру Шепелеву.

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