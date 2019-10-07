Де Пена отреагировал на скандальный пенальти в ворота Колоса

Хавбек Динамо Карлос Де Пена подбодрил команду после победы над Колосом (4:0).

"Пенальти! Да сер. Хорошая победа, ребята. Давайте продолжать", – написал Де Пена в instagram.

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Уругвайский хавбек намекнул на резонансный эпизод в матче 10-го тура УПЛ против Колоса. Легионер Динамо пробивал по воротам соперника, который заблокировал игрок Колоса. Арбитру показалось, что защитник сыграл рукой, хотя на повторе четко видно, что мяч попал ему в лицо.

В текущем сезоне чемпионата Украины Де Пена провел 10 матчей, в которых отметился 4-мя голами и ассистом.

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