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Арбелоа: Для Реала хорошо, что Лунин выбрал Мадрид

22:53 18 Читати українською
Арбелоа: Для Реала хорошо, что Лунин выбрал Мадрид
Андрей Лунин / фото: ФК Реал Мадрид

Бывший защитник Реала Альваро Арбелоа прокомментировал подписание мадридцами украинского голкипера Андрея Лунина.

Напомним, сегодня Реал официально представил Андрея Лунина на Сантьяго Бернабеу. Украинец подписал контракт на 6 лет.

Экс-защитник "королевского клуба" Альваро Арбелоа пожелал успехов Лунину в Мадриде.

Лунин на презентации Реала повторил судьбу 45-миллионного новичка, и это не плохо

"Для Реала очень хорошо, что такой игрок, как Лунин, выбрал Мадрид. Быть частью такого клуба значит расти как футболист.

Здесь он может стать не только лучшим вратарем, но и замечательным человеком. Уверен, что все футболисты, сотрудники и фанаты Реала постараются сделать так, чтобы Лунин чувствовал себя как дома", – цитирует Арбелоа официальный сайт Реала.

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Испания Альваро Арбелоа Альваро Арбелоа Реал Мадрид Реал Мадрид Андрей Лунин Андрей Лунин
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