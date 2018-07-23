Арбелоа: Для Реала добре, що Лунін обрав Мадрид

Колишній захисник Реала Альваро Арбелоа прокоментував підписання мадридцями українського голкіпера Андрія Луніна.

Нагадаємо, сьогодні Реал офіційно представив Андрія Луніна на Сантьяго Бернабеу. Українець підписав контракт на 6 років.

Екс-захисник "королівського клубу" Альваро Арбелоа побажав успіхів Луніну в Мадриді.

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"Для Реала дуже добре, що такий гравець, як Лунін, обрав Мадрид. Бути частиною такого клубу означає рости як футболіст.

Тут він може стати не тільки найкращим воротарем, але і чудовою людиною. Впевнений, що всі футболісти, співробітники і фанати Реала постараються зробити так, щоб Лунін почував себе як вдома", – цитує Арбелоа офіційний сайт Реала.