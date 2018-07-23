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Арбелоа: Для Реала добре, що Лунін обрав Мадрид

22:53 73 Читать на русском
Арбелоа: Для Реала добре, що Лунін обрав Мадрид
Андрій Лунін / фото: ФК Реал Мадрид

Колишній захисник Реала Альваро Арбелоа прокоментував підписання мадридцями українського голкіпера Андрія Луніна.

Нагадаємо, сьогодні Реал офіційно представив Андрія Луніна на Сантьяго Бернабеу. Українець підписав контракт на 6 років.

Екс-захисник "королівського клубу" Альваро Арбелоа побажав успіхів Луніну в Мадриді.

Лунін на презентації Реала повторив долю 45-мільйонного новачка, і це не погано

"Для Реала дуже добре, що такий гравець, як Лунін, обрав Мадрид. Бути частиною такого клубу означає рости як футболіст.

Тут він може стати не тільки найкращим воротарем, але і чудовою людиною. Впевнений, що всі футболісти, співробітники і фанати Реала постараються зробити так, щоб Лунін почував себе як вдома", – цитує Арбелоа офіційний сайт Реала.

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Іспанія Альваро Арбелоа Альваро Арбелоа Реал Мадрид Реал Мадрид Андрій Лунін Андрій Лунін
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