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Араужо: У Бакалова современное понимание футбола

06:00 4 Читати українською
Араужо: У Бакалова современное понимание футбола
Энрике Араужо / Фото: Львов

Форвард Львова Энрике Араужо поделился впечатлениями от работы с Юрием Бакаловым.

"У тренера современное понимание футбола, он проводит хорошую работу с командой.

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Мне импонирует, что он преследует высокие цели и, соответственно, требует максимальных стараний от футболистов", – цитирует Араужо официальный сайт Львова.

После 13 туров Львов имеет в активе очков 17 и занимает 5 место в таблице. В 14 туре львовяне сыграют с Ворсклой, которая находится на 4 месте. Матч состоится в воскресенье, 4 ноября.

Украина14 тур

Львов - Ворскла: Воскресенье 04 ноября 2018

Львов
до матча
1
дн
:
16
час
:
46
мин
Ворскла
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Теги
Львов Львов Юрий Бакалов Львов - Ворскла Энрике Араужо де Оливейра Энрике Араужо де Оливейра
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