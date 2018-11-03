Араужо: У Бакалова современное понимание футбола

Форвард Львова Энрике Араужо поделился впечатлениями от работы с Юрием Бакаловым.

"У тренера современное понимание футбола, он проводит хорошую работу с командой.

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Мне импонирует, что он преследует высокие цели и, соответственно, требует максимальных стараний от футболистов", – цитирует Араужо официальный сайт Львова.

После 13 туров Львов имеет в активе очков 17 и занимает 5 место в таблице. В 14 туре львовяне сыграют с Ворсклой, которая находится на 4 месте. Матч состоится в воскресенье, 4 ноября.