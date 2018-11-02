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Араужо: У Бакалова сучасне розуміння футболу

3 листопада 06:00 1 Читать на русском
Араужо: У Бакалова сучасне розуміння футболу
Енріке Араужо / Фото: Львів

Форвард Львова Енріке Араужо поділився враженнями від роботи з Юрієм Бакаловим.

"У тренера сучасне розуміння футболу, він проводить хорошу роботу з командою.

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Мені імпонує, що він переслідує високі цілі і, відповідно, вимагає максимальних старань від футболістів", – цитує Араужо офіційний сайт Львова.

Після 13 турів Львів має в активі очок 17 та займає 5 місце у таблиці. У 14 турі львів'яни зіграють з Ворсклою, яка перебуває на 4 місці. Матч відбудеться у неділю, 4 листопада.

Україна14 тур

Львів - Ворскла: Неділя 04 листопада 2018

Львів
до матчу
1
дн
:
18
год
:
26
хв
Ворскла
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Теги
Юрій Бакалов Львів Львів Львів - Ворскла Енріке Араужо де Олівейра Енріке Араужо де Олівейра
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