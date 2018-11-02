Араужо: У Бакалова сучасне розуміння футболу

Форвард Львова Енріке Араужо поділився враженнями від роботи з Юрієм Бакаловим.

"У тренера сучасне розуміння футболу, він проводить хорошу роботу з командою.

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Мені імпонує, що він переслідує високі цілі і, відповідно, вимагає максимальних старань від футболістів", – цитує Араужо офіційний сайт Львова.

Після 13 турів Львів має в активі очок 17 та займає 5 місце у таблиці. У 14 турі львів'яни зіграють з Ворсклою, яка перебуває на 4 місці. Матч відбудеться у неділю, 4 листопада.