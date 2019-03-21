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Арановский будет обслуживать матч отбора на Евро-2020

22:29 34 Читати українською
Арановский будет обслуживать матч отбора на Евро-2020
Евгений Арановский / ФФУ

Украинский арбитр Евгений Арановский рассудит матч между Израилем и Австрией.

Поединок первого тура отбора на Евро-2020 между Израилем и Авсрии рассудит украинский арбитр Евгений Арановский, сообщает официальный сайт ФФУ.

Украинские арбитры будут работать на четвертьфинальном матче женской Лиги чемпионов

Помогать Евгению будут ассистенты Андрей Скрипка и Владимир Володин, четвертым арбитром назначен Виталий Романов.

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К слову, сам матч отбора на европейский турнир состоится в Израиле 24 марта, начало поединка запланировано на 19:00.

Теги
Евро-2020 Комитет арбитров ФФУ Арбитры Евгений Арановский
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