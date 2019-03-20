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Украинские арбитры будут работать на четвертьфинальном матче женской Лиги чемпионов

10:36 12 Читати українською
Украинские арбитры будут работать на четвертьфинальном матче женской Лиги чемпионов
Катерина Монзуль / соцсети

Матч между прошлогодними финалистами женской Лиги чемпионов Лионом и Вольфсбургом рассудит бригада Екатерины Монзуль.

Игра состоится сегодня, 20 марта, в пригороде Лиона, городке Дэсин-Шарпье, на стадионе Парк Олимпик Лион (начало – в 21:45 по киевскому времени), сообщает официальный сайт ФФУ.

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Помогать Екатерине Монзуль будут ассистенты Марина Стрелецкая и Александра Ардашева. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Анастасия Романюк.

Теги
Лига чемпионов Екатерина Монзуль Женский футбол
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