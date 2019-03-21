Арановський обслуговуватиме матч відбору на Євро-2020

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Португалія – Україна: передматчева прес-конференція Андрія ШевченкаЄвро-2020 — 21:31 1019
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Суперники України, кривдники Динамо і Шахтаря: 10 новоявлених зірок розкрутять трансферний ринок на мільйониЄвро-2020 — 21:20 1740
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