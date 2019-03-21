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Арановський обслуговуватиме матч відбору на Євро-2020

22:29 9 Читать на русском
Арановський обслуговуватиме матч відбору на Євро-2020
Євген Арановський / ФФУ

Український арбітр Євген Арановський розсудить матч між Ізраїлем та Австрією.

 

Поєдинок першого туру відбору на Євро-2020 між Ізраїлем та Авсрією розсудить український арбітр Євгеній Арановський, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Українські арбітри працюватимуть на чвертьфінальному матчі жіночої Ліги чемпіонів

Допомагатимуть Євгенію асистенти Андрій Скрипка та Володимир Володін, четвертим арбітром призначено Віталія Романова.

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До слова, сам матч відбору на європейський турнір відбудеться у Ізраїлі 24 березня, початок поєдинку запланований на 19:00.

Теги
Євро-2020 Ізраїль - Австрія Комітет арбітрів ФФУ Арбітри Євген Арановський
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