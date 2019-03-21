Арановський обслуговуватиме матч відбору на Євро-2020

Український арбітр Євген Арановський розсудить матч між Ізраїлем та Австрією.

Поєдинок першого туру відбору на Євро-2020 між Ізраїлем та Авсрією розсудить український арбітр Євгеній Арановський, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Українські арбітри працюватимуть на чвертьфінальному матчі жіночої Ліги чемпіонів

Допомагатимуть Євгенію асистенти Андрій Скрипка та Володимир Володін, четвертим арбітром призначено Віталія Романова.

Португалія – Україна: стала відома бригада арбітрів матчу кваліфікації Євро-2020

До слова, сам матч відбору на європейський турнір відбудеться у Ізраїлі 24 березня, початок поєдинку запланований на 19:00.