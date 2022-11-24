Компания Apple рассматривает вариант приобретения футбольного клуба Манчестер Юнайтед, информирует Daily Star.

Манчестер Юнайтед официально подтвердил возможность продажи клуба из рук Глейзеров

Ранее сообщалось, что владельцы "красных дьяволов" – братья Глейзеры – планируют продать клуб тому, кто предложит самую высокую цену. По информации источника, американская корпорация готова выложить за МЮ 5,8 млрд фунтов стерлингов (6,7 млрд евро).

Apple не имеет опыта владения футбольными клубами уровня Манчестер Юнайтед, но генеральный директор Тим Кук изучает возможность приобретения команды. В его планах – строительство нового стадиона, который считался бы лучшим в мире.

Напомним, Глейзеры владеют МЮ с 2005 года, приобретя его за 800 миллионов долларов. После объявления о продаже цена на акции клуба выросла более чем на 17%. Как следствие, рыночная капитализация МЮ увеличилась почти на 400 миллионов долларов – до этого она составляла около 2,15 млрд долларов. К слову, ранее об интересе к приобретению Манчестер Юнайтед заявлял британский миллиардер Джим Рэтклифф.

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