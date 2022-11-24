Компанія Apple розглядає варіант придбання футбольного клубу Манчестер Юнайтед, інформує Daily Star.

Манчестер Юнайтед офіційно підтвердив можливість продажу клубу з рук Глейзерів

Раніше повідомлялося, що власники "червоних дияволів" – брати Глейзери – планують продати клуб тому, хто запропонує найвищу ціну. За інформацією джерела, американська корпорація готова викласти за МЮ 5,8 млрд фунтів стерлінгів (6,7 млрд євро).

Apple не має досвіду володіння футбольними клубами рівня Манчестер Юнайтед, але генеральний директор Тім Кук вивчає можливості придбання команди. В його планах – побудова нового стадіону, який би вважався найкращим у світі.

Нагадаємо, Глейзери володіють МЮ з 2005 року, придбавши його за 800 мільйонів доларів. Після оголошення про продаж ціна на акції клубу зросла на понад 17%. Як наслідок, ринкова капіталізація МЮ збільшилася майже на 400 мільйонів доларів – до цього вона складала приблизно 2,15 млрд доларів. До слова, раніше про інтерес до придбання Манчестер Юнайтед заявляв британський мільярдер Джим Реткліфф.

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