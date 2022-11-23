Совет директоров начал изучать различные стратегические альтернативы развития клуба, среди которых и продажа другим владельцам.

"Этот процесс предназначен для обеспечения будущего роста клуба с конечной целью позиционирования клуба, чтобы он мог извлечь выгоду из возможностей как на поле, так и в коммерческом плане.

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В рамках этого процесса Совет рассмотрит все стратегические альтернативы, включая новые инвестиции в клуб, продажу или другие сделки с участием компании. Это будет включать оценку нескольких инициатив по укреплению клуба, включая реконструкцию стадиона и инфраструктуры, а также расширение коммерческой деятельности клуба в глобальном масштабе, каждая из которых будет направлена ​​на долгосрочный успех мужских, женских и академических команд, приносить пользу болельщикам и другим заинтересованным сторонам.

Не может быть никаких гарантий того, что проверка приведет к какой-либо сделке с участием компании. Манчестер Юнайтед не намерен делать дальнейшие заявления о проверке до тех пор, пока Совет директоров не одобрит конкретное соглашение или другой план действий, требующий официального объявления", – говорится в заявлении на официальном сайте.

Напомним, семья Глейзеров владеет контрольным пакетом МЮ с 2005 года. Нынешняя цена клуба составляет более 4 млрд долларов.

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