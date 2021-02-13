"Бело-синие" расторгли контракт с 32-летним нидерландцем всего через 17 дней после подписания, утверждает со ссылкой на кипрские СМИ Goal.

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Бюттнер, как оказалось, прибыл в лагерь Аполлона с лишним весом и не прошел медобследование. В свою очередь продемонстрированная им на тренировках плохая физическая форма заставила гранд отказаться от 1,5 летнего соглашения. Однако, представители защитника опровергли эту информацию и зато рассказали о невыполнении руководством Аполлона ранее взятых на себя обязательств.

Напомним, что Алекс Бюттнер громко заявил о себе в родном Витессе и перебрался в Манчестер Юнайтед летом 2012-го за 5 млн евро. Тогдашний наставник "красных дьяволов" сэр Алекс Фергюсон назвал нидерландца "одним из самых перспективных левых защитников Европы". Но закрепиться на Олд Траффорд Бюттнер не сумел. В 2014 году он перешел в Динамо Москва, затем выступал за Андерлехт, Витесс и американский Нью-Инглэнд Революшн.

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