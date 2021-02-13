"Біло-сині" розірвали контракт із 32-річним нідерландцем усього через 17 днів після підписання, стверджує з посиланням на кіпрські медіа Goal.

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Бюттнер прибув до табору Аполлона із зайвою вагою і не пройшов медобстеження. Натомість продемонстрована ним на тренуваннях погана фізична форма змусила гранд відмовитися від 1,5 річної угоди. Однак, представники оборонця спростували цю інформацію і натомість розповіли про невиконання керівництвом Аполлона взятих на себе раніше зобов'язань.

Нагадаємо, що Алекс Бюттнер гучно заявив про себе в рідному Вітессі та перебрався до Манчестер Юнайтед влітку 2012-го за 5 млн євро. Тодішній керманич "червоних дияволів" сер Алекс Фергюсон називав нідерландця "одним із найперспективніших лівих оборонців Європи". Але закріпитися на Олд Траффорд Бюттнер не зумів. У 2014 році він перейшов у Динамо Москва, потім виступав за Андерлехт, Вітесс і американський Нью-Інгленд Революшн.

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