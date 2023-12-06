АПЛ 2023/24, 15 тур

Брайтон – Брентфорд – 2:1

Голи: Гросс, 31, Хіншелвуд, 52 – Мбеумо, 27 (пен)

Крістал Пелас – Борнмут – 0:2

Голи: Сенесі, 25, Мур, 90+1

Єгор Ярмолюк втретє поспіль потрапив у стартовий склад Брентфорда. Команда Томаса Франка на виїзді протистояла Брайтону Роберто Де Дзербі. І вже на першій хвилині могла вийти вперед, якби Сіністерра краще прийняв м'яч у штрафному Брайтона. Але цей момент був для Брентфорда єдиним у дебюті гри. Брайтон атакував більше, а найнебезпечнішим був удар Гросса з меж воротарського – м'яч влучив у захисника і пішов на кутовий.

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В середині тайму команди обмінялися голами. Спершу забили гості. На 25-й Брентфорд заробив пенальті – Янельта завалили у штрафному. Мбеумо піжонським ударом у стилі Жоржінью відкрив рахунок. Але Брайтон швидко відігрався. Гросс після пасу Мітоми більярдно пробив у дальній кут з лінії штрафного. Нето цього разу був безсилий. На цьому неприємності Брентфорда у першому таймі не закінчилися. Мбеумо в боротьбі з суперником отримав травму і залишив поле лише в супроводі лікарів.

На другий тайм Ярмолюк вже не вийшов. Томас Франк вирішив замінити українця, а на 52 хвилині Брайтон вийшов уперед. Гросс до гола записав до свого активу і асист, вдало навісивши на Хіншелвуда. Той головою влучно пробив у протихід кіперу.

У час, що залишився, Брайтон був ближчим до третього гола, ніж Брентфорд до того, щоб зрівняти. Але й двох м'ячів вистачило "чайкам" для вольової перемоги. Команда Роберто Де Дзербі набрала 25 очок і піднялася на проміжне 7 місце турнірної таблиці АПЛ. Брентфорд опустився на 11 сходинку (19 пунктів).

Ярмолюк отримав від Sofa Score оцінку 6,8. Український півзахисник нічим особливим не запам'ятався, але статистику набив непогану. Лише один неточний пас із 14 (точність 93%), жодного удару по воротах, 50% успішність дриблінгу і дві втрати м'яча.

В іншому матчі дня Ілля Забарний і його Борнмут на виїзді протистояли Крістал Пелас. У випадку перемоги "вишні", які не програвали вже три тури, наздоганяли команду Роя Ходжсона за кількістю очок і віддалялися від зони вильоту. Захисник збірної України традиційно з'явився з перших хвилин.

Команда Ходжсона почала активніше. Айю потужно пробив у ближню дев'ятку – Нето врятував. Ефектний удар від Олісе у падінні через себе – вище. Лерма теж не влучив. У Борнмута Семеньо з лінії штрафного цілив у дальній кут, але Джонстон теж видав сейв. Зрештою, забили саме гості. На 25 хвилині "вишні" вдало розіграли кутовий. Сіністерра головою скинув на Маркоса Сенесі, який з меж воротарського заніс м'яч у сітку. Пелас тут же могли зрівнювати – перший удар потягнув Нето, а з добиванням впорався Забарний, чудово зігравши в підкаті у своєму воротарському! У підсумку, 0:1 після першої половини.

На старті другого тайму Забарний не встиг накрити удар суперника у ближній кут. Стійка врятувала Борнмут. На 63-й український захисник отримав жовту картку, яка стала для нього третьою в поточному сезоні АПЛ. А наприкінці гри Забарний отримав болючий удар ліктем в обличчя, проте все ж таки дограв матч.

У доданий час Борнмут забив вдруге і зняв усі питання. Відзначився Мур, який буквально кілька хвилин перед тим вийшов на заміну. 0:2 – Борнмут довів безпрограшну серію до 4-х матчів. Команда Андоні Іраоли завдяки вдалому ривку (10 очок з 12-ти можливих) відірвалася від зони вильоту. У "вишень" 16 балів і 15 позиція. Крістал Пелас іде 14-м, маючи ті ж 16 пунктів.