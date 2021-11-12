Чемпионат Англии во время паузы на матчи сборных подводит итоги пошлого месяца.

Нападающий Ливерпуля Мохаммед Салах стал лучшим футболистом АПЛ по итогам октября, сообщает официальный сайт турнира.

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Египтянин за 4 матча в предыдущем месяце сумел отличиться 5-ю голами и 4-мя ассистами. Среди тренеров лучшим признали наставника Челси Томаса Тухеля, который со своими подопечными одержал 4 победы в октябре.

Стоит отметить, что после 11 туров АПЛ именно Челси лидирует в турнирной таблице, опережая Манчестер Сити на три очка.

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