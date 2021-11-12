Чемпіонат Англії під час паузи на матчі збірних підбиває підсумки минулого місяця.

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах став найкращим футболістом АПЛ за підсумками жовтня, повідомляє офіційний сайт турніру.

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Єгиптянин за 4 матчі у попередньому місяці зумів відзначитись 5-ма голами та 4-ма асистами. Серед тренерів найкращим визнали наставника Челсі Томаса Тухеля, який зі своїми підопічними здобув 4 перемоги у жовтні.

Варто відзначити, що після 11-ти турів АПЛ саме Челсі лідирує у турнірній таблиці, випереджаючи Манчестер Сіті на три очки.

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