АПЛ сформировала календарь на следующий сезон, учитывая ЧМ-2022
12:43 - Читати українською
Руководство чемпионата Англии готовится к насыщенному сезону.
АПЛ зафиксировала окно с 13 ноября по 26 декабря в следующем сезоне для участия футболистов в чемпионате мира-2022, сообщает The Athletic.
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Начать чемпионат Англии сезона 2022/23 планируют раньше обычного 6 августа, а последний матч должен состояться 28 мая.
Напомним, следующий Мундиаль будет проводиться в Катаре, поэтому из-за климатических особенностей региона турнир будет проходить с 21 ноября по 18 декабря. В соревнованиях примут участие 32 национальные команды.
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