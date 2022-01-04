АПЛ объявила очередные итоги еженедельного тестирования. В период с 27 декабря по 2 января игроки, тренеры и персонал сдали 14250 тестов на COVID-19. 94 из них оказались положительными, что составляет (0,65%).

Зинченко пропустил матч АПЛ из-за коронавируса, – журналист

Впервые за восемь недель количество положительных тестов в Премьер-лиге уменьшилось, сообщает Sky Sports. До этого с начала ноября заболеваемость постоянно росла.

Напомним, что АПЛ перенесла несколько матчей предыдущих туров из-за вспышек коронавируса в отдельных командах. Лига даже выносила на обсуждение вопрос об остановке чемпионата, однако клубы решили играть дальше.