АПЛ оголосила чергові підсумки щотижневого тестування. У період з 27 грудня по 2 січня гравці, тренери та персонал здали 14250 тестів на COVID-19. 94 з них виявилися позитивними, що складає (0,65%).

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Вперше за вісім тижнів кількість позитивних тестів у Прем'єр-лізі зменшилася, інформує Sky Sports. Досі від початку листопада захворюваність невпинно зростала.

Нагадаємо, що АПЛ перенесла декілька матчів попередніх турів через спалахи коронавірусу в окремих командах. Ліга навіть виносила на обговорення питання про зупинку чемпіонату, однак клуби вирішили грати далі.