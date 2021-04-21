Наставник Аталанты Джан Пьеро Гасперини доволен, что амбициозный проект Флорентино Переса так и не состоялся.

"Сначала я был шокирован новостью о создании Суперлиги. Я восхищаюсь Клоппом, Гвардиолой, фанатами Челси и Де Дзерби за то, что они сделали.

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Реакция была такой резкой и масштабной, но, как говорится, нам нужно провести матч, и мы должны сосредоточиться на футболе. В понедельник мы думали, что продолжать играть бесполезно. Мы не знали, продолжится ли чемпионат. Теперь мы должны доказать, что заслуживаем своих результатов", – цитирует Гасперини Football Italia.

Напомним, через два дня после объявления Европейской Суперлиги из-за давления футбольного сообщества проект пришлось приостановить.

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