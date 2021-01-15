Исполнительный директор Премьер-лиги Ричард Мастерс отметил, что игрокам не стоит обниматься и давать друг другу "пять".

"Игроки это понимают. Они знают, что мы снова просим их скорректировать свое поведение на поле, во время празднования голов, а также в начале и в конце матчей.

Существует ли заговор против Ливерпуля – самый звездный судья Англии наехал на Клоппа

Мы просим их адаптироваться к ситуации и понять, почему необходимо соблюдать правила и подавать хороший пример зрителям", – цитирует Мастерса BBC Sport.

Напомним, во время последнего тестирования всех клубов элитного английского дивизиона было выявлено 36 человек с положительными результатами на коронавирус.

Зінченко став героєм АПЛ, хоча "наївся трави" від кривдника Динамо: як українець продовжує дивувати в Ман Сіті