Виконавчий директор Прем'єр-ліги Річард Мастерс наголосив, що гравцям не варто обійматися та давати один одному "п'ять".

"Гравці це розуміють. Вони знають, що ми знову просимо їх скорегувати свою поведінку на полі, під час святкування голів, а також на початку і в кінці матчів.

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Ми просимо їх адаптуватися до ситуації і зрозуміти, чому необхідно дотримуватися правил і подавати хороший приклад глядачам", – цитує Мастерса BBC Sport.

Нагадаємо, під час останнього тестування усіх клубів елітного англійського дивізіону було виявлено 36 осіб з позитивними результатами на коронавірус.

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