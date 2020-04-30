АПЛ разработала правила для возобновления сезона – список требований к игрокам и клубам

Руководство английской Премьер-лиги готовится к возобновлению сезона-2019/20, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

В документах, полученных изданием Daily Express, лига установила конкретные критерии для защиты игроков и персонала от заболевания.

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Перечень требований АПЛ по возобновлению тренировочного процесса:

Каждый игрок должен пройти тестирование на Covid-19.

Игроки должны всегда носить повязку/маски во время тренировочного процесса

Автомобили должны быть припаркованы на расстоянии трех парковочных мест друг от друга

Никакого массажа, если это не одобрено врачом клуба

Посещение учебного блока разрешается только, чтобы использовать туалет

Сначала только 5 игроков могут находиться в тренировочной группе

Игрокам и персоналу будет запрещено плевать на тренировочной площадке

Игрокам предоставляется фиксированное время: 15 минут на подготовку, 75 минут на тренировку в небольшой группе, 15 минут на восстановление

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