Как известно, недавно британское правительство позволило уже в декабре начать поэтапное возвращение болельщиков на трибуны, с учетом эпидемиологической ситуации в регионах Англии.

Британское правительство разрешило матче со зрителями – известны условия

Тоттенхэм, Челси, Вест Хэм, Кристал Пэлас, Арсенал, Фулхэм, Ливерпуль, Эвертон, Брайтон и Саутгемптон смогут пускать по 2 тысячи болельщиков. А вот Астон Вилла, Вулверхэмптон, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Ньюкасл, Лидс, Вест Бромвич, Шеффилд Юнайтед, Лестер и Бернли пока продолжат играть при пустых трибунах. В регионах, где базируются эти клубы, ситуация пока хуже.

Ранее сообщалось, что поединок могут посетить даже 4 тысячи человек, но пока в такую категорию не попал ни один клуб, сообщает Sky Sports.

Напомним, все матчи АПЛ проходят без зрителей еще с марта, когда коронавирус на несколько месяцев остановил футбол в Европе.

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