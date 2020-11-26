Як відомо, нещодавно британський уряд дозволив вже у грудні розпочати поетапне повернення вболівальників на трибуни, з урахуванням епідеміологічної ситуації в регіонах Англії.

Британський уряд дозволив матчі з глядачами – відомі умови

Тоттенхем, Челсі, Вест Хем, Крістал Пелас, Арсенал, Фулхем, Ліверпуль, Евертон, Брайтон та Саутгемптон зможуть пускати по 2 тисячі вболівальників. А от Астон Вілла, Вулверхемптон, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті, Ньюкасл, Лідс, Вест Бромвіч, Шеффілд Юнайтед, Лестер та Бернлі поки продовжать грати при порожніх трибунах. У регіонах, де базуються ці клуби, ситуація наразі є гіршою.

Раніше повідомлялося, що поєдинок можуть відвідати навіть 4 тисячі людей, але наразі до такої категорії не потрапив жоден клуб, повідомляє Sky Sports.

Нагадаємо, всі матчі АПЛ проходять без глядачів ще з березня, коли коронавірус на кілька місяців зупинив футбол у Європі.

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