Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Челси, Арсенал, Ливерпуль и Тоттенхэм придется попрощаться с АПЛ, если они все же примут участие в Европейской Суперлиге, сообщает Mirror.

Список "мятежников" Суперлиги расширяется – к Ливерпулю могут присоединиться еще два клуба АПЛ

Правило L9 Премьер-лиги предусматривает список турниров, в которых могут соревноваться английские клубы, и, очевидно, Суперлиги там нет. Футбольная ассоциация Англии (FA) в солидарности со своими коллегами из других стран осудили создание нового турнира для топ-клубов Европы.

Напомним, в Европейскую Суперлигу вошли 6 представителей АПЛ (Манчестер Сити, Челси, Ливерпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхэм), а также по 3 клуба из Испании (Реал Мадрид, Барселона, Атлетико Мадрид) и Италии (Ювентус, Интер, Милан).

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