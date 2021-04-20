Манчестер Сіті, Ман Юнайтед, Челсі, Арсеналу, Ліверпулю та Тоттенхему доведеться попрощатись з АПЛ, якщо вони все ж візьмуть участь у Європейській Суперлізі, повідомляє Mirror.

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Правило L9 Прем'єр-ліги передбачає список турнірів, в яких можуть змагатись англійські клуби, і, очевидно, Суперліги там немає. Футбольна асоціація Англії (FA) у солідарності зі своїми колегами з інших країн засудили створення нового турніру для топ-клубів Європи.

Нагадаємо, до Європейської Суперліги увійшли 6 представників АПЛ (Манчестер Сіті, Челсі, Ліверпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхем), а також по 3 клуби з Іспанії (Реал Мадрид, Барселона, Атлетіко Мадрид) та Італії (Ювентус, Інтер, Мілан).

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