АПЛ очікує на камбек – відома потенційна дата відновлення турніру

Хороші новини для прихильників чемпіонату Англії.

Вже першого травня представники клубів АПЛ проведуть відео-конференцію щодо питання відновлення чемпіонату, повідомляє Goal.

Серія А повернеться до тренувань 4 травня, але не все так просто

Учасники зустрічі запропонують догравати чемпіонат Англії з 8 червня, щоб завершити турнір до серпня, як це рекомендує УЄФА.

"Я особисто провів переговори з Прем'єр-лігою з метою якнайшвидшого початку процесу відновлення сезону. Але, звичайно, такі кроки повинні відповідати рекомендаціям громадської охорони здоров'я", – заявив міністр спорту Великобританії Олівер Дауден.

Нагадаємо, нинішній сезон АПЛ призупинили після 29-ти турів, впевненим лідером перегонів є Ліверпуль.

Нова сила АПЛ готує повстання мільярдів – український слід, трансфери суперзірок Барси і Реала в Ньюкасл, склад мрії