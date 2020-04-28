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АПЛ очікує на камбек – відома потенційна дата відновлення турніру

28 квітня 08:26 5150 Читать на русском
АПЛ очікує на камбек – відома потенційна дата відновлення турніру
Трофей АПЛ / Фото Reuters

Хороші новини для прихильників чемпіонату Англії.

Вже першого травня представники клубів АПЛ проведуть відео-конференцію щодо питання відновлення чемпіонату, повідомляє Goal.

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Учасники зустрічі запропонують догравати чемпіонат Англії з 8 червня, щоб завершити турнір до серпня, як це рекомендує УЄФА.

"Я особисто провів переговори з Прем'єр-лігою з метою якнайшвидшого початку процесу відновлення сезону. Але, звичайно, такі кроки повинні відповідати рекомендаціям громадської охорони здоров'я", – заявив міністр спорту Великобританії Олівер Дауден.

Нагадаємо, нинішній сезон АПЛ призупинили після 29-ти турів, впевненим лідером перегонів є Ліверпуль.

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